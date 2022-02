Leia Também Google vai analisar decisão do tribunal da UE que confirma multa de 2,4 mil milhões

A PriceRunner avançou com um processo contra a Google no tribunal de patentes e concorrência da Suécia. A empresa, que opera no mercado dos comparadores de preços, avança com este processo com um montante de 2,1 mil milhões de euros.A PriceRunner defende que a Google utiliza o domínio que tem na área da pesquisa para manipular os resultados e favorecer os seus próprios serviços de comparação, em detrimento de outras empresas rivais.Em entrevista à Reuters , Mikael Lindahl, CEO da PriceRunner, nota que a gigante norte-americana "continua a abusar do mercado a um nível extenso e não mudaram basicamente nada". Em novembro do ano passado, a Google perdeu um recurso sobre a multa de 2,42 mil milhões de euros recebida em 2017, justamente sobre a comparação de preços.A PriceRunner pretende, assim, que caso o tribunal dê razão à empresa nórdica, a Google pague uma compensação pelo lucro que a companhia terá perdido devido à situação no Reino Unido desde 2008 e desde 2013 nos mercados da Suécia e Dinamarca.A Google, por sua vez, mostra-se disponível para defender-se em tribunal. A companhia norte-americana indica, através de porta-voz, que "as mudanças feitas nos anúncios de compras em 2017 estão a funcionar com sucesso", referindo que a PriceRunner terá escolhido não utilizar esta opção no Google, afetando os resultados.Esta não é a primeira vez em que a Google é processada por empresas na área da comparação de preços. O caso mais recente data a 2019, quando o serviço Idealo avançou com um processo de 500 milhões de euros contra a tecnológica.Através da ferramenta ‘shopping’, a Google permite que os utilizadores pesquisem determinados produtos e possam comparar as opções de preços em diversos retalhistas.A PriceRunner, que foi lançada em 1999, está neste momento num processo de aquisição por parte da fintech sueca Klarna. Em novembro, a empresa de investimento Creades aceitou vender a PriceRunner à Klarna por 1,06 mil milhões de coroas suecas, o equivalente a 108,76 milhões de euros.A Klarna permite parcelar pagamentos em compras online, tendo sido uma ferramenta cada vez mais utilizada por retalhistas a nível internacional. Com 90 milhões de utilizadores a nível global, a Klarna pretende recorrer às ferramentas da PriceRunner para apresentar análises de produtos e também comparar preços durante as compras online.