Compras na Web Summit cresceram 42% para 84 mil transações

A edição 2022 da Web Summit deu origem a 84 mil compras, num crescimento de 42% face às 59 mil transações registadas no ano passado. Os dados são da SIBS, gestora da rede multibanco e da app MB Way.Entre 1 e 4 de novembro o gasto médio por operação no recinto do evento tecnológico aumentou para 12,25 euros (em 2021 foi 10,33 euros).O peso dos estrangeiros passou de 74% em 2021 para 80% neste ano. O número de nacionalidades também: cresceu de 100 para 120. Os países mais representados foram o Reino Unido (10,5%), Alemanha (7,8%), Brasil (5,5%), Estados Unidos da América (4,9%) e Ucrânia (4,3%). O país de Volodymyr Zelensky caiu uma posição desde a edição de 2021.O pico das transações foi a hora de almoço (13h24) de dia 2 de novembro.No distrito de Lisboa como um todo, o número de transações cresceu 24,9% face à Web Summit 2021. O número de transações de estrangeiros aumentou 48,1%.A edição de 2022, ao contrário da anterior, terminou numa sexta-feira. O facto terá levado parte dos visitantes a prolongar a estadia: 42% dos estrangeiros permaneceram na capital no fim-de-semana seguinte. 17% chegaram no fim-de-semana anterior.O setor com mais atividade foi o dos supermercados, com 28,9% das transações. A restauração surge em segundo, com 25,9%. As gasolineiras ocupam o terceiro lugar com 4,9% das compras.