Consultora portuguesa PrimeIT expande presença na Europa com três novos escritórios

A PrimeIT arranca 2022 com a expansão da rede de escritórios no mercado europeu, com o objetivo de "responder aos crescentes projetos, parceiros e desafios", explica a consultora tecnológica. Assim, a rede de escritórios da empresa passará a contar com espaços em Barcelona, em Espanha, Grenoble, em França, e Varsóvia, na Polónia."Os novos escritórios vêm sustentar e reforçar as atividades de consultoria especializada, gestão de projecto, 'nearshore' e projetos fechados da PrimeIT", indica Gonçalo Mousinho, CEO da empresa. "Com a expansão e crescimento do negócio, sentimos necessidade de continuar a apostar na proximidade com o talento e com os nossos atuais e potenciais clientes internacionais."Em Espanha, o escritório de Barcelona junta-se aos escritórios de Madrid. Em França, o escritório de Grenoble será o sétimo da empresa, que já tem presença física em Paris, Lyon, Nantes, Lille, Aix-en-Provence e Bordeaux.Já na Polónia, o escritório de Varsóvia será o segundo, já que a empresa tem já presença em Katowice. "A capital polaca é o centro financeiro e económico mais atrativo do eixo operacional entre a Europa Oriental e a Ásia Central. É um motor com imenso potencial e tenho a certeza de que esta estratégia reforça a nossa atual posição", refere o CEO da tecnológica.A empresa tem atualmente 16 escritórios na Europa, em países como Inglaterra ou Suíça, e conta com mais de 2.200 trabalhadores. O CEO da companhia destaca que a abertura de novos escritórios na Europa "não invalida" o investimento a nível local e tem neste momento 200 vagas disponíveis no mercado português.