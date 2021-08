Continental quer contratar mais 400 engenheiros para o Porto

A Continental Engineering Services Portugal, centro de desenvolvimento de tecnologias do grupo alemão instalado no Porto, onde chegou há 20 meses, emprega já uma centena de engenheiros e quer recrutar mais 150 até ao final do próximo ano. O objetivo é chegar aos 500 até 2025.

