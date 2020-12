Coronavírus, Pedro Lima e Zoom foram os temas mais pesquisados no Google em Portugal este ano

Coronavírus, Pedro Lima, eleições nos Estados Unidos ou Zoom foram alguns dos temas mais pesquisados este ano no Google, e entre as questões mais populares estiveram "como fazer na quarentena" ou "como fazer pão", foi hoje divulgado."No meio de uma pandemia global, todas as pessoas de todos os locais tentaram perceber o que se estava a passar à sua volta - e é por isso que não é surpresa que o coronavírus tenha sido a pesquisa mais popular em todo o mundo este ano e, obviamente, Portugal não foi exceção", refere a Google.Em termos gerais, os temas "coronavírus Portugal", "escola virtual", "coronavírus", "eleições nos Estados Unidos", "Pedro Lima", "Segurança Social Direta", "classroom", "DGS", "Zoom" e "Liga NOS" foram os temas mais pesquisados este ano.Entre as pesquisas sobre como fazer coisas, destacam-se "como fazer pão", "como fazer máscaras", "como funciona 'lay-off'" ou "como colocar máscara".Palavras novas também foram pesquisadas no Google, como "o que é 'lay-off'", "o que é mitigação" ou "o que é calamidade pública", entre outros.Entre os protagonistas internacionais estiveram "Cavani", "Donald Trump", "Joe Biden" ou "Isabel dos Santos", enquanto a nível nacional destacou-se "Pedro Lima", o ator português que morreu em junho.O futebolista argentino Diego Maradonna também consta na lista de pesquisas."O ano de 2020 foi recheado de surpresas e dilemas nas quatro linhas: transferências milionárias, vitórias e derrotas moldaram a pesquisa dos portugueses", refere a Google, adiantando que "o enorme sucesso de 'Bruno Fernandes' no Manchester United, tornou-o o líder da tabela dos nomes nacionais mais populares em Portugal na pesquisa Google.Já "Cavani" e a "sua possível transferência para o Benfica foi outro dos interesses dos portugueses e que fez com que o jogador fosse o nome internacional mais popular nas pesquisas no Google", adianta.