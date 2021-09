Startup portuguesa Coverflex compra concorrente Flexben à multinacional MDS

em corretagem de seguros e consultoria de risco,

Coverflex fechou a maior ronda de investimento de sempre em pre-seed para uma startup

portuguesa, arrecadando cinco milhões de euros de financiamento. Com esse momento, anunciou a intenção de contratar pelo menos 30 pessoas até ao final de 2021, duplicando a sua força de trabalho.

A Coverflex anunciou esta terça-feira a compra da concorrente FlexBen ao grupo MDS. A startup desenvolve soluções de compensação de colaboradores para empresas e pretende, desta forma, chegar a um maior número de clientes. Por seu lado, a MDS, multinacional portuguesa, líderficou com uma participação no capital da Coverflex e tornou-se o seu parceiro exclusivo para a distribuição de soluções de seguros."Juntar a inovação tecnológica da Coverflex, uma plataforma all-in-one para a gestão dos benefícios flexíveis, à experiência de décadas da MDS, é uma oportunidade de crescimento e de validação para o mercado que era impossível desperdiçar", indica em comunicado, Miguel Santo Amaro, cofundador e CEO da startup que pretende, com a operação, aumentar a sua base de clientes para os 20 mil colaboradores e atingir 25 milhões de euros de GMV (volume bruto de mercadorias, em valor de compensação flexível atribuído via Coverflex).A startup, fundada em 2019, permite às empresas conceber, operacionalizar e personalizar ofertas de compensação, para além do salário. Com acesso a um cartão VISA, a uma aplicação e a orçamentos e opções definidos pela empresa, cada colaborador pode escolher benefícios adaptados às suas necessidades pessoais. Com a parceria estratégica com a MDS, a Coverflex passará a disponibilizar nas suas opções uma oferta alargada e customizada de soluções de seguros, tais como seguros de saúde, de vida, acidentes pessoais e de trabalho, de capitalização, PPR, automóvel e linhas financeiras."A MDS tem uma história de inovação tecnológica e aposta em startups que se iniciou há mais de duas décadas, a qual contribuiu para a sua matriz multinacional e para a liderança no mercado de consultoria de seguros e riscos em Portugal. A parceria estratégica com a Coverflex na área dos benefícios flexíveis permite-nos colocar o nosso conhecimento ao serviço da empresa e contribuir para o seu desenvolvimento", refere Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal. "Esta parceria é reforçada com a integração da FlexBen na Coverflex, que assim se torna na empresa de base tecnológica de referência na área dos benefícios flexíveis em Portugal, ganhando dimensão e ambição internacional".A aquisição da FlexBen vai permitir à Coverflex não só alargar a sua base de clientes, como também internacionalizá-la, passando a contar, por exemplo, com clientes em Espanha. Atualmente a startup portuguesa conta com mais de 6000 colaboradores de mais de 300 empresas como a PwC, Bolt, Emma, Landing.Jobs, Rows, Paul Stricker, Velocidi e Unbabel.Em abril, a