Dell Technologies vai despedir cerca de 6.650 funcionários

A Dell Techonologies vai cortar cerca de 6.650 postos de trabalho, ficando com o menor número de funcionários desde 2017.



A queda da procura por computadores atirou a Dell Technologies – assim como a IBM, a Cisco ou a HP – para dificuldades num mercado "em erosão e com um futuro incerto", assumiu o co-chief operating officer da Dell, Jeff Clarke, num comunicado interno, a que a Bloomberg teve acesso.



De acordo com o porta-voz da empresa americana, cerca de 5% do total de funcionários serão demitidos. Com este corte, o quadro de trabalhadores da Dell será o menor dos últimos seis anos, sendo que a empresa passará a ter menos 39 mil funcionários do que em janeiro de 2020.



Em março de 2022, de acordo com um relatório da empresa, apenas um terço dos funcionários trabalhava nos Estados Unidos.

Depois do boom na procura de computadores, durante a pandemia, a Dell e outras empresas fabricantes, assistiram a uma queda acentuada nas vendas desde o segundo semestre de 2022.



No caso da Dell, de acordo com analistas da IDC, citados pela Bloomberg, a procura por computadores caiu significativamente no quarto trimestre de 2022, sendo a empresa com a quebra mais acentuada, com as remessas a cair 37% face ao período homólogo.

Os computadores respondem por 55% da receita total da Dell.



No mesmo comunicado interno, citado pela Bloomberg, Clarke diz que as medidas tomadas pela empresa para cortar custos, onde se inclui o congelamento de contratações e limites de viagens de negócios, não são suficientes. Além dos despedimentos, está também em cima da mesa a reorganização dos departamentos para a empresa aumentar a eficiência.



Nos últimos meses, o setor da tecnologia está a ser afetado por uma onda de demissões. Em novembro, a HP anunciou o despedimento de seis mil pessoas, Cisco e IBM – cortaram quarto mil postos de trabalho, cada.



No total, segundo a consultora Challenger, Gray & Christmas, em 2022, o número de despedimentos no setor atingiu os 97.171 funcionários, mais 649% face a 2021.