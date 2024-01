Deloitte investe 25 milhões em novo Tech Campus de Lisboa que vai criar 2.500 empregos

Leia Também Lusíadas Saúde investe 28 milhões de euros e cria 500 empregos com novo hospital em Alenquer

Leia Também Benfica não tem conhecimento de interesse de grupo chinês

Leia Também Portugal tem a 9.ª taxa de desemprego mais elevada da OCDE

A Deloitte anunciou esta quinta-feira umcomposto por vários edifícios, mesmo no centro de Lisboa,, que irá prestar serviços para mais de 40 países europeus e africanos nas áreas da inteligência artificial generativa, computação quântica e outras tecnologias de ultima geração.As obras do novo Deloitte Tech Campus, com três a quatro novos edifícios de escritórios que vão alojarEstes serão contratados pela Deloitte nos próximos anos, garantiu o CEO da empresa em Portugal, António Lagartixo. "Vamos ter também pessoas de outros países, mas a esmagadoria maioria será talento português", assegurou também.O investimento de 25 milhões de euros neste novo "tech campus" insere-se num"É um investimento muito significativo que estamos a fazer em Portugal, e em Lisboa em particular, com uma aposta forte em inovação tecnológica. Em termos globais,que engloba tudo o que tem a ver com edifícios e tecnologia. Este campus poderá atingir um investimento adicional na casa dos 25 milhões de euros, o que representa um terço do valor total", disse aos jornalistas António Lagartixo, na cerimónia de lançamento da primeira pedra do projeto, denominado "Rato Eleven" e da autoria do arquiteto Miguel Câncio Martins. O responsável acrecentou ainda, em resposta ao Negócios, que "se não se registarem atrasos, o projeto deverá estar concluído entre meados e finais do próximo ano, o mais tardar".Em Portugal, a Deloitte tem neste momento quase 6.000 colaboradores, um número que duplicou nos últimos quatro anos, de acordo com o CEO. Só em Lisboa estão 4.000 pessoas.acrescentou António Lagartixo, sublinhando: "O nosso objetivo foi estar dentro de Lisboa porque isso acaba por ser mais atrativo para os nossos profissionais"."Por outro lado já temos outros escritórios em Lisboa que acabam por funcionar de forma integrada com este tech campus e vamos conseguir otimizar as nossas instalações. Cada uma deles vai dar apoio às outras, dentro da cidade, porque estão relativamnete próximas. Vamos ser mais eficientes na distribuição dos espaços e com os serviços disponíveis em cada edifício", explicou.Ao todo, o novo "tech campus" terá 10.000 metros quadrados, em terrenos que no passado foram ocupados no Largo do Rato por uma antiga fábrica da Papelaria Fernandes, entretanto desativada. No total, a Deloitte ficará com um total de 30.000 metros quadrados de escritórios na cidade de Lisboa."Através da criação deste polo físico, será possível continuar a apostar na diversificação de serviços de consultoria em inovação e transformação digital, recorrendo para isso a tecnologias de ponta, como soluções de inteligência artificial generativa, dados e análise, dezenvolvimento de software e integração, implementação de sistemas, ciber segurança e operações de rede, entre outras", referiu a Deloitte em comunicado.Para António Lagartixo, "o investimento feito na criação deste centro vai permitir continuar a desenvolver e implementar soluções globais para os nossos clientes nacionais e internacionais, reforçando a aposta na inovação e pesquisa tecnológica, e contribuindo para a atração e valorização de profissionais altamente especializados".De acordo com o responsável,. "Mostra a nossa aposta em Portugal", diz o CEO.O novo tech campus da Deloitte em Lisboa acolherá também o recém-anunciado Hub Regional de Inteligência Artificial Generativa para a Europa Central e África, que foi atribuído pela casa-mãe à Deloitte Portugal no final de 2023, e o qual dará suporte a clientes em mais de 40 países da Europa e África.Na apresentação do projeto, em pleno estaleiro das obras do futuro "tech campus", Sami Rahal, CEO da Deloitte para a Europa Central e África reforçou que "o setor tecnológico português é um ecossistema com grande potencial de crescimento na Europa, devido à proximidade com as regiões da Europa, Médio Oriente e África, e também com os EUA, às infraestruturas de grande qualidade na área das TIC e aos recursos altamente qualificados no país, que se destacam nos índices competitividade de talento e que têm um forte domínio da língua inglesa"."Temos investido cada vez mais em Portugal e há boas razões para isso. Na rede global de Deloitte, o país tem sido um pilar crucial na estratégia de inovação e desenvolvimento tecnológico para clientes internacionais, demonstrando grande qualidade dos seus recursos humanos e capacidade de concretização de soluções complexas em setores e ambientes muito diferenciados", acrescentou.Já Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que marcou presença no lançamento da primeira pedra, referiu que "Lisboa é hoje a cidade mais inovadora da Europa. E isso significa que somos capazes de competir com outras grandes cidades para atrair as melhores empresas"."No ano passado batemos o recorde de investimento estrangeiro em Lisboa. Só na área tecnológica tivemos mais de 50 empresas a instalarem-se em Lisboa, que anunciaram a criação de 10.000 postos de trabalho altamente qualificados. São estas empresas que criam riqueza e que dão oportunidades aos nossos jovens para não terem de sair do país".O Deloitte Tech Campus incluirá ainda um Centro de Operações de Cibersegurança e um Centro de Operações de Rede, que darão suporte aos serviços prestados nas áreas de segurança cibernética e de otimização/operação de redes de comunicações.