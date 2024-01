Portugal tem a 9.ª taxa de desemprego mais elevada da OCDE

Leia Também Deloitte investe 25 milhões em novo Tech Campus de Lisboa que vai criar 2.500 empregos

(OCDE), apesar de a ter mantido nos 6,6%, em novembro, pelo terceiro mês consecutivo De acordo com dados divulgados, esta quinta-feira, pela OCDE , a taxa de desemprego de Portugal fica bastante acima da média da OCDE em novembro, que se manteve inalterada no seu mínimo histórico de 4,8%, assim como da própria União Europeia (UE) - 5,9% -, embora mais próxima da média da Zona Euro (6,4%).Em comunicado, a OCDE assinala que a taxa de desemprego não sofreu alterações em 20 países, à luz dos dados disponíveis, como foi o caso de Portugal, com sete a registarem quedas e outros seis a sofrerem subidas.no terceiro trimestre do ano passado, correspondendo aos "níveis mais elevados desde o início das série em 2005 e 2008, respetivamente".Aliás, segundo a OCDE, "ambos os indicadores estiveram ou estão próximos dos seus máximos em nove dos 38 países, incluindo França, Itália e Japão"., ainda que tenha descido em 20 países no terceiro trimestre do ano passado (no trimestre anterior tinha baixado em apenas 17). As maiores quedas foram registadas na Costa Rica, Islândia e Finlância. A Turquia manteve-se como o país da OCDE com a mais baixa taxa de emprego (53,9%).