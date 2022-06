Didi de regresso às "app stores" da China

Os reguladores chineses estão a concluir avaliações de segurança para voltar a tornar possível a presença da app Didi no país.





Se a aprovação acontecer, como noticia o Wall Street Journal, a aplicação de transporte de pessoas, concorrente da Uber, deverá estar novamente disponível tanto para instalação, como para registo de novos utilizadores.



Desde o final de 2020 que a China tem apertado a regulação do setor tecnológico no país, mas ultimamente têm existido sinais de relaxamento, numa altura em que o país assiste ao abrandamento da economia depois da pandemia e da política "covid-zero".



A Didi foi uma das empresas mais afetadas com as medidas do setor tecnológico e foi inclusive acusada de colecionar dados dos utilizadores de forma ilegal, o que levou a que fosse retirada das "app stores" do país.



A empresa chinesa, que se encontra ainda cotada nos Estados Unidos, assistiu com esta notícia a uma subida de 50% no pre-market da Nasdaq, onde se encontra cotada.





A par da Didi, também a Full Truck Alliance e a Kanzhun vão ser repostas no mercado chinês. Ainda assim, as três empresas vão ser multadas, com a Didi a ter uma multa relativamente alta, de acordo com o Wall Street Journal. Adicionalmente, as três tecnológicas vão ter de transferir 1% das suas ações para o Estado, dando a Pequim uma participação nas políticas da empresa.