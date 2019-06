"Digam adeus ao iTunes". É assim o título da CNN depois de a Apple anunciar – como já se esperava – que vai acabar com esta sua aplicação criada em janeiro de 2001.

A Apple anunciou, no seu evento anual de programadores (World Wide Developers Conference - WWDC), que está a decorrer em San Jose, (Califórnia, EUA), que vai substituir o iTunes por um trio de aplicações distintas para música, podcasts e TV.





As três novas plataformas vão chamar-se Apple Music, Apple Podcast e Apple TV, tendo sido anunciadas por Craig Federighi, vice-presidente do departamento de engenharia de software da tecnológica sediada em Cupertino (Califórnia).



A novidade estará disponível na próxima versão do sistema operativo do macOS.



Assim, no ano em que atingiu a maioridade, o iTunes - que foi lançado juntamente com o iPod - vai "fechar portas" para dar lugar a aplicações específicas para as três áreas referidas.



Com a nova estratégia, a marca estará a aproximar a experiência do Mac à descentralização do iPhone e do iPad – dispositivos que já possuem as três aplicações em questão, refere o Estadão. A ideia é também possibilitar aos utilizadores a sincronização manual entre o iPhone e outros dispositivos iOS, acrescenta a mesma fonte.



"O fim do iTunes representa o enfraquecimento da era de downloads. Apesar de aplicações como a Apple Music e Apple TV permitirem que o utilizador compre e faça download de conteúdo, a essência das plataformas é a assinatura de streaming", explica o jornal brasileiro.