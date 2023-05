Digitalização: Associação espanhola teme que dinheiro do PRR não chegue a tempo às empresas

O diretor-geral da associação espanhola para a digitalização, Victor Calvo-Sotelo, revela que o principal desafio na execução do PRR é fazer com que o dinheiro chegue efetivamente aos beneficiários. E assume que vê com bons olhos uma maior união entre Portugal e Espanha.

