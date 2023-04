Disney inicia segunda ronda de "vários milhares" de despedimentos

Leia Também Disney vai cortar 7.000 empregos

A Walt Disney arrancou nesta segunda-feira com uma segunda fase de despedimentos, que se estenderá até quinta-feira, 27 de abril, avançou a agência Reuters, que cita fontes próximas do processo.A empresa vai assim cortar mais "alguns milhares" de empregos até quinta-feira, depois de a última ronda de reduções ter implicado quatro mil despedimentos. O objetivo da empresa é elevar o total de cortes da sua força de trabalho em sete mil pessoas e conseguir assim uma poupança de 5,5 mil milhões de dólares.Os cortes devem ocorrer em vários segmentos, como a Disney Entertainment, ESPN e Disney Parks, "Experiences and Products", mas não é esperado que afetem os trabalhadores dos parques temáticos e resorts.Uma nota interna, acedida pela Reuters, indica que os despedimentos decorrem hoje e nos próximos dias. "As equipas de liderança sénior têm estado a trabalhar assiduamente para definir a nossa futura organização e a nossa maior prioridade tem sido fazer bem, em vez de fazer depressa", escreveram os co-chairman da companhia Alan Bergman e Dana Walden."Reconhecemos que tem sido um período de incerteza e agradecemos-vos pela compreensão e paciência", escrevem ainda.A Disney anunciou o plano de "layoffs" em fevereiro, juntamente com uma reorganização que atribuiu as responsabilidades de decisão aos executivos mais criativos. O objetivo é ter uma abordagem mais simplificada do negócio.A 27 de março a empresa começou a notificar os trabalhadores afetados pelos despedimentos e indicou, na altura, que uma segunda ronda, de maior dimensão se iria seguir em abril. É ainda antecipada uma terceira ronda antes do início do verão.