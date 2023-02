Disney vai cortar 7.000 empregos

A Walt Disney anunciou que vai cortar 7.000 empregos, o equivalente a 3,6% da sua força de trabalho global, no quadro de uma ampla reestruturação pensada para economizar 5,5 mil milhões de dólares em custos e tornar o negócio do "streaming" lucrativo.



As medidas, incluindo a promessa de restabelecer um dividendo para os acionistas, responderam pelo menos em parte a críticas do investidor ativista Nelson Peltz de que a "Mouse House" estava a gastar muito dinheiro com o "streaming". "Estamos satisfeitos por a Disney nos ouvir", afirmou um porta-voz do Trian Group, de Peltz, num comunicado.





Segundo a agência Reuters, ao abrigo do plano, posto em marcha por Bob Iger, que voltou recentemente à liderança da Disney, a empresa vai reestruturar-se para três segmentos, ficando com uma unidade de entretenimento englobando cinema, televisão e "streaming", uma focada no desporto e outra direcionada para os seus parques, experiências e produtos."Esta reorganização vai resultar numa abordagem mais coordenada e economicamente eficiente das nossas operações", disse Bob Iger, numa conferência com analistas. "Estamos comprometidos em operar com eficiência, especialmente num ambiente desafiante", frisou.Os pormenores da reforma chegam depois de a Walt Disney ter anunciado lucros líquidos de 1.279 milhões de dólares no trimestre terminado a 31 de dezembro.Já as receitas ascenderam a 23.512 milhões de dólares, muito graças aos visitantes dos parques da Disney que compensaram os prejuízos no "streaming". O serviço Disney+ experienciou, aliás, a primeira queda nas subscrições, perdendo 2,4 milhões de clientes, depois de um aumento de preços, para um total de 161,8 milhões.