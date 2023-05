Lucros da Disney sobem 170% no primeiro trimestre

Leia Também Disney vai cortar 7.000 empregos

A persistência da atração dos parques temáticos e a melhoria do serviço de transmissão em contínuo conduziram a Walt Disney a um crescimento de faturação e lucros no seu segundo trimestre do seu exercício.No primeiro trimestre deste ano, a Disney faturou 21,8 mil milhões de dólares (19,90 mil milhões de euros no câmbio atual), uma subida homóloga de 13%, em linha com as expectativas dos analistas.Já o lucro subiu 170%, para 1,27 mil milhões de dólares (1,16 mil milhões de euros).O conglomerado do entretenimento, que está em plena "reorganização estratégica", pretende eliminar sete mil postos de trabalho, como parte do seu plano de reduzir cursos em 5,5 mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros).Bob Iger, que regressou em novembro para substituir Bob Chapek como presidente executivo, tem estado a trabalhar na recuperação do negócio de transmissão em contínuo enquanto procura garantir a manutenção do poder financeiro que vem dos parques temáticos.Está também a procurar evitar que o Disney World caia no domínio do governador do Estado da Florida, Ron DeSantis. A Disney processou DeSantis no final de abril, alegando que este desenvolveu uma "campanha dirigida de retaliação governamental" depois de a empresa se ter oposto a uma lei que os críticos designam como "Don't Say Gay".Este processo é o último ponto de conflito de um choque entre a empresa e o governador, que dura há mais de um ano.