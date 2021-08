Dona da Tik Tok planeia entrada em bolsa apesar de cerco chinês às tecnológicas

A ByteDance, dona da rede social de vídeos Tik Tok, está a retomar os seus planos para uma dispersão na bolsa de Hong Kong no início do próximo ano, apesar do cerco do governo chinês às tecnológicas que nas últimas semanas levou a um queda nos mercados destas empresas.





Segundo avança o Financial Times, a oferta pública inicial (IPO na terminologia anglo-saxónica) poderá acontecer no início do próximo ano ou ainda no último trimestre deste ano.



A empresa recusou comentar as informação ao jornal britânico.



A ByteDance, escreve a Bloomberg, tem trabalho nos últimos tempos para responder às questões sobre segurança dos dados dos reguladores chineses, estando a empresa à espera de receber em setembro as considerações destas entidades.