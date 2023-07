Elon Musk diz que Twitter perdeu metade das receitas publicitárias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dono da rede social Twitter, Elon Musk, disse no sábado que a empresa, comprada por 44 mil milhões de dólares (39 mil milhões de euros) em outubro de 2022, perdeu cerca de metade das receitas publicitárias."Ainda estamos numa situação de fluxo de caixa negativo, devido a uma queda de cerca de 50% nas receitas de publicidade e a uma pesada carga de dívida", respondeu o bilionário no Twitter a um utilizador que estava a fazer sugestões estratégicas sobre a rede social."Precisamos de chegar a um fluxo de caixa positivo antes de nos podermos dar ao luxo de fazer qualquer outra coisa", acrescentou, sem desenvolver o assunto.As mudanças feitas por Elon Musk desde que assumiu o controlo do Twitter deixaram utilizadores e anunciantes insatisfeitos.Em maio, a Insider Intelligence informou que o Twitter iria ganhar menos de três mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros) este ano, um valor inferior em um terço ao registado em 2022.