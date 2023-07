"Threads". Eis a nova app do Instagram que vai concorrer com o Twitter

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A aplicação em causa vai permitir aos utilizadores do Instagram conectar as contas, podendo manter o mesmo nome e até seguir as mesmas pessoas que seguem na rede já existente.

Esta nova rede social surge numa altura em que o Twitter luta para manter os utilizadores e colmatar a perda de receita gerada pela saída dos anunciantes daquela rede após a compra da plataforma por Elon Musk. A rede social de Musk tem adotado uma série de políticas - desde a moderação de conteúdo ao pagamento de um valor para ter a conta verificada - que tem desagradado os utilizadores.

A Meta - que detém o Facebook, o Instagram e o WhatsApp - tem uma nova rede social a caminho. Chama-se "Threads" e deverá estar disponível para utilização a partir de quinta-feira, 6 de julho.Esta nova plataforma, que está diretamente ligada ao Instagram e vai funcionar de forma muito semelhante ao Twitter, já está disponível para "pré-encomenda" na "App Store" da Apple.Será possível partilhar mensagens de texto, que podem receber gostos, comentários e ser partilhadas, de acordo com as imagens disponíveis na loja online da Apple. "Onde as comunidades se juntam para discutir tudo - desde os tópicos que te interessam hoje aos que serão tendência amanhã", pode ler-se na descrição da nova "app".A "Threads" está a ser testada por figuras públicas e influenciadores há vários meses, segundo a Bloomberg.