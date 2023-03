Elon Musk entre especialistas e líderes que pedem "pausa de seis meses na IA"

São mais de mil os especialistas de tecnologia e dirigentes de empresas na área que pedem "uma pausa, de pelo menos seis meses", no desenvolvimento de novos sistemas de inteligência artifical que queiram copiar e melhorar o que o GPT-4 - modelo de linguagem da OpenAI utilizado no ChatGPT - faz. Em causa, alegam, estão riscos para a sociedade.



Entre os nomes, está o de Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, o de Carlos Sierra, presidente da Associação Europeia de Inteligência Artificial, e até um português, Luís Moniz Pereira, professor da Universidade Nova de Lisboa.





A carta aberta, publicada esta quarta-feira pela organização "Future of Life Institute" e subscrita pelas milhares de figuras da área, criticam a "corrida perigosa" que tem existido no desenvolvimento destes sistemas."Nos últimos meses temos visto laboratórios de IA numa corrida sem controlo para desenvolver e disponibilizar cada vez mais mentes digitais poderosas que ninguém - nem os seus criadores - compreendem ou controlam", pode ler-se na carta.



"Inteligência Artificial avançada pode representar mudanças profundas na história do planeta Terra, que devem ser planeadas e geridas", acrescentam, sublinhando que"infelizmente, este nível de planeamento e gestão não tem acontecido".



Os especialistas e dirigentes vão mais longe e defendem que, se os laboratórios não cumprirem esta pausa, "os governos devem intervir". "Sistemas de Inteligência Artificial com inteligência competitiva podem apresentar riscos profundos à sociedade e humanidade", afirmam.



O ChatGPT, da Microsoft, ou o Bard, da Google, são apenas dois nomes que dão "rosto" a várias das ferramentas de Inteligência Artificial lançadas nos últimos meses. Certo é, que estas começaram a dar exemplos das tais proezas que a tecnologia consegue fazer: mais do que pesquisar, criar.



Legisladores europeus com dificuldade na regulação da Inteligência Artificial Leia Também os legisladores lutam para chegar a um consenso no que ao "Act IA" diz respeito. A Comissão Europeia apresentou uma proposta rascunho há praticamente dois anos, de forma a "garantir a proteção dos direitos fundamentais e a segurança dos utilizadores".