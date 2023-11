Startup de Elon Musk vai lançar primeiro modelo de IA

"Em alguns aspectos importantes, é o melhor que existe atualmente", escreveu, sem revelar detalhes do produto em causa.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.



Leia Também Elon Musk pondera remover acesso a antigo Twitter na Europa November 3, 2023 A startup de Musk irá, assim, lançar o primeiro produto praticamente um ano depois de o ChatGPT, da OpenAI, ter surpreendido o mundo tecnológico e demonstrado as potencialidades da IA generativa.

A startup de inteligência artificial (IA) de Elon Musk vai lançar o seu primeiro modelo de IA no sábado. O produto será divulgado apenas para um grupo restrito, divulgou o fundador da Tesla e da SpaceX, numa publicação na rede social X.



O CEO da Tesla foi um dos fundadores da empresa que criou o ChatGPT, em 2015, onde se manteve durante três anos.





signatários de uma carta aberta que pedia "uma pausa , de pelo menos seis meses", no desenvolvimento de novos sistemas de inteligência artifical que queiram copiar e melhorar o que o GPT-4 - modelo de linguagem da OpenAI utilizado no ChatGPT - faz.

No início deste ano, depois do lançamento do ChatGPT e do Bard , da Microsoft, Elon Musk disse que iria lançar uma ferramenta o mais confiável possível que tente compreender a natureza do universo. O anúncio surgiu numa altura em que se mostrou contra a forma como as "big tech" têm abordado a IA. Musk foi, aliás, um dos mil Apesar de se tratarem de empresas diferentes, o multimilionário revelou que a xAI e a rede social X trabalham em colaboração, segundo divulgou Musk.