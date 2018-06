EUA têm o supercomputador mais rápido do mundo

O Summit é o supercomputador mais rápido do mundo e é americano. Desde 2016 que o título pertencia à China, com o TaihuLight.

Chama-se Summit e é o novo supercomputador mais rápido do mundo. O sistema é americano e ultrapassa assim o actual supercomputador, o chinês TaihuLight, que desde 2016 conquistava o título, segundo a BBC News.





O sistema tem 4.608 servidores e possui mais de 10 petabytes de memória. Está programado para realizar 200.000 biliões de cálculos por segundo, ou seja, cerca de 200 petaflops (medida da velocidade de processamento de um computador). Uma medida que é o dobro da velocidade de processamento do supercomputador chinês TaihuLight, que tem um processador de 93 petaflops.