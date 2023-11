Fábrica de Unicórnios quer criar "distritos" de inovação em Lisboa

A Fábrica De Unicórnios quer criar "hubs" e comunidades focadas na inovação em áreas de forte crescimento, como a inteligência artificial, Web3 e realidade aumentada. Para o efeito foram realizadas parceiras com várias empresas ao longo dos três dias em que decorreu a Web Summit.A Fábrica de Unicórnios pretende "criar vários 'distritos' de inovação na cidade, com o primeiro passo já tomado de promoção de iniciativas com organizações ativas em cada um dos verticais pela assinatura de parcerias com alguns dos 'stakeholders' mais relevantes em cada um dos setores", pode ler-se no comunicado enviado às redações.A primeira parceria, para a criação da comunidade de inteligência artificial, foi assinada a 15 de novembro com a ai.pt, a Altice e o Center for Responsible AI, liderado pela Unbabel. "Na mesma tarde, foi assinado o protocolo para a promoção da comunidade de realidade aumentada com a Nos e a PwC", é também referidoFinalmente, no último dia da Web Summit, "assinou-se o acordo de Web3 em que, juntamente com a Unicorn Factory Lisboa, a Poolside, a CVLabs, a Cuatrecasas e a RealFevr se comprometem a fortalecer esta comunidade que já começa a ter o seu centro em Alvalade", acrescentam."O objetivo destas parcerias é de criar verticais com dimensão relevante juntamente com as organizações-chave nestas áreas. Algumas delas poderão ganhar escala suficiente para que se possam tornar hubs de inovação, e se juntarem ao Hub Criativo do Beato numa rede colaborativa de 'hubs' na cidade de Lisboa, enquanto outros ficarão numa lógica de comunidade de colaboração forte", refere Gil Azevedo, diretor executivo da Fábrica de Unicórnios de Lisboa.Acrescenta ainda o projeto que, em julho, foi assinada uma parceira com a Fortis "para o desenvolvimento da comunidade de gaming em Lisboa, com epicentro no Saldanha, estando para breve a abertura oficial do 'Gaming Hub'".