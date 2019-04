Facebook estima multa superior a 3 mil milhões por violar privacidade dos utilizadores

A rede social apresentou resultados acima do esperado e as ações estão a reagir em alta, apesar da companhia ter colocado de lado uma soma avultada devido a uma potencial multa por violar a privacidade dos utilizadores.

O Facebook admitiu esta quarta-feira que pode vir a ser alvo de uma pesada multa por parte do regulador norte-americano FTC, devido à investigação de que a empresa está a ser alvo na sequência do escândalo Cambridge Analytica, que está relacionada com a violação de privacidade dos seus utilizadores.

No comunicado com a apresentação de resultados do primeiro trimestre, o Facebook admite que os custos legais com este caso podem oscilar entre 3 e 5 mil milhões de dólares.

Desta forma, decidiu incluir uma provisão nas contas de 3 mil milhões de dólares, embora saliente que nenhuma decisão foi ainda tomada neste caso, pelo que não se sabe ainda o valor da multa nem quando esta vai ser aplicada.

Apesar do valor significativo da multa, representa cerca de metade de um trimestre de lucros, pelo que a companhia optou por a refletir já nas contas de um trimestre em que tem boas notícias para dar aos investidores.

É que mesmo tendo em conta este custo, o Facebook alcançou lucros de 2,43 mil milhões de dólares entre janeiro e março. O lucro por ação sem este efeito ficou acima do esperado e as receitas dispararam 26% para 15,1 mil milhões de dólares, também acima do projetado.

Daí que as ações estejam a reagir em alta a estes números, disparando mais de 5% no mercado "after hours".

A empresa liderada por Mark Zuckerberg anunciou ainda que chegou a 1,56 mil milhões de utilizadores todos os dias no primeiro trimestre, um número que vai ao encontro das expectativas dos analistas de Wall Street e mostra o poder da rede social em atrair publicidade.