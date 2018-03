Facebook entra na lista negra de investimentos do banco Nordea Bank

O Nordea Bank decidiu "colocar em quarentena" os investimentos no Facebook da unidade de gestão de activos devido às notícias "e à turbulência em torno da empresa com forte reacção pública", escreveu no Twitter o chefe de finanças sustentáveis, Sasja Beslik.

O Facebook está no centro de uma tempestade política e bolsista depois de se saber que o provedor da rede social divulgou os dados pessoais de 50 milhões de utilizadores a uma empresa de análise que ajudou a eleger o presidente dos EUA, Donald Trump. O Facebook foi processado num tribunal federal de São Francisco por accionistas numa acção colectiva sob alegações de que estes sofreram prejuízos após as revelações. A situação do Facebook eliminou cerca de 60 mil milhões de dólares do valor das suas acções.

O braço de investimentos sustentáveis do Nordea faz parte da unidade de gestão de riqueza do banco, no valor de 400 mil milhões de dólares. Questionado sobre o que o Nordea precisaria de ver no Facebook para eliminar a sua quarentena, Beslik respondeu que é preciso "uma série de exemplos de como estão a gerir os riscos sistémicos relacionados com a privacidade de dados nas operações".

O CEO Mark Zuckerberg tenciona dirigir-se aos funcionários na sexta-feira. Zuckerberg também foi chamado a responder às questões políticas. Um representante do parlamento do Reino Unido disse que Zuckerberg precisa explicar a "falha catastrófica do processo". O Parlamento Europeu enviou um convite semelhante.

Zuckerberg e a directora operacional, Sheryl Sandberg, ainda não se pronunciaram publicamente sobre a fuga de dados.





A Cambridge Analytica, empresa de consultoria política por detrás do escândalo que envolveu o Facebook, suspendeu o seu CEO, Alexander Nix, depois de este responsável ter aparecido num vídeo a falar sobre armadilhas para apanhar políticos com subornos, prostitutas e disseminar informações falsas.



