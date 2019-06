"Falcão" da SpaceX descolou numa das missões "mais desafiantes"

O foguetão Falcon Heavy foi lançado com a missão de levar ao espaço 24 satélites. Este lançamento é descrito pela SpaceX, a empresa constituída pelo fundador da Tesla para a exploração espacial, como "um dos mais desafiantes" da história da empresa, lê-se no site da companhia.





A Space Test Program-2, a missão espacial que incluía o lançamento do "falcão" da SpaceX, foi concluída com o registo de alguns sucessos mas também contratempos, os quais não pareceram surpreender Elon Musk, o líder da Tesla e da SpaceX.





O Falcon Heavy abandonou o solo do Kennedy Space Center, na Flórida, três horas após o previsto, com seis horas de missão pela frente. O objetivo era o de distribuir as duas dúzias de satélites pelo espaço, em três órbitas diferentes. Um serviço contratado pelo Departamento da Defesa norte-americano e que permitiu o lançamento de satélites pertencentes à NASA e à Administração Nacional dos Oceanos e da Atmosfera (NOAA, na sigla em inglês).





Todo o processo foi sendo partilhado através do Twitter da SpaceX, tendo Musk retweetado posteriormente o momento do lançamento. Entre os sucessos da missão está o facto de dois dos propulsores, laterais, terem regressado à terra em segurança. Contudo, o propulsor central acabou por se afundar no oceano Atlântico.

O Falcon Heavy é o foguetão mais poderoso em operação distanciando-se do segundo mais potente "por um fator de dois", diz a Space X no respetivo site. Consegue carregar para fora da órbita terrestre 64 toneladas, tendo sido apenas superado pelo Saturn V, lançado em 1973, na quantidade de carga lançada no espaço.