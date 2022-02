Sexo e agressões virtuais levantam questões sobre os limites no Metaverso

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O Roblox é considerado por muitos um dos grande pais do conceito atual de metaverso, ainda que de forma bastante primitiva. Atualmente o jogo é dos mais populares do mundo entre as gerações mais novas. Segundo um relatório da empresa, divulgado em agosto do ano passado, conta com 48 milhões de jogadores diariamente.A plataforma oferece as ferramentas para que os utilizadores desenvolvam os seus jogos. Este é um modelo de negó...