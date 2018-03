Feedzai está na lista da Tech Tour pelo terceiro ano

A fintech liderada por Nuno Sebastião voltou a integrar a lista da Tech Tour Growth 50, que reúne as empresas tecnológicas com crescimento mais promissor, podendo mesmo atingir o estatuto de “unicórnio”. A Feedzai vai abrir um escritório em Hong Kong.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Feedzai, fintech especializada no combate à fraude nos pagamentos fundada em Coimbra, volta a estar na lista da Tech Tour Growth 50, um ranking que engloba as 50 empresas europeias com um crescimento mais promissor e que têm potencial para se tornarem num potencial "unicórnio" – ou seja, empresas que têm uma avaliação de ou superior a mil milhões de dólares.





Nuno Sebastião, em comunicado enviado pela empresa às redacções, sublinha que estar pelo terceiro ano nesta lista "mostra a importância da nossa oportunidade". "Vamos continuar a superar os limites da tecnologia e usar os nossos serviços para proteger as pessoas em todas as partes do mundo".





Em meados do ano passado, a empresa tinha já sido integrada na lista da Forbes das fintech para 2018.