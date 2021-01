Filas de espera nos aeroportos podem acabar já em 2021

Leia Também De máscara e sem refeição: como vão ser as viagens de avião

É um projeto-piloto que "inclui toda a experiência do passageiro desde o check-in ao embarque", e deverá ficar operacional no aeroporto de Lisboa já em 2021. Não é uma promessa, mas é a crença de Miguel Leitmann, CEO da Vision-Box, a empresa que está a desenvolver a solução.A empresa, que é responsável pelo sistema de controlo automático de fronteiras nos aeroportos nacionais, quer "aumentar o nível de automatização" destes espaços através da biometria, que permite fazer o reconhecimento facial dos passageiros, tornando desnecessários os documentos em papel, como os cartões de embarque ou passaportes, revela o responsável em entrevista ao Negócios e à Antena 1."A vantagem que estas soluções trazem é que finalmente obrigam a que os vários operadores, desde a companhia área ao aeroporto e às autoridades, se juntem e criem um processo comum à experiência do passageiro, porque essa é a grande razão de hoje existirem filas de espera", sublinha Miguel Leitmann."O operador não fala com a companhia, e a companhia não fala com os agentes da autoridade. Portanto, o passageiro tem de repetir várias vezes um processo de controlo ao longo do seu trajeto até ao embarque". A solução da Vision-Box "integra isso tudo numa única plataforma e torna o processo invisível para o passageiro". O objetivo é alargar o sistema a todos os aeroportos nacionais.