Fintech Plum procura crowdfunding com planos para entrar em Portugal

A aplicação de finanças pessoais Plum, criada em 2017 no Reino Unido, lançou uma campanha de crowdfunding para tentar triplicar o valor de mercado. De acordo com a imprensa inglesa, a fintech quer arrancar com o projeto de financiamento colaborativo até ao final do mês, enquanto vai recorrer igualmente a investidores institucionais.Até aqui, a Plum já conseguiu angariar 19,3 milhões de dólares (cerca de 16,32 milhões de euros), com a ronda de investimento mais recente datada de julho de 2020, com a participação de investidores como a Global Brain, a EBRD e a Venture Friends.Ao mesmo tempo em que tenta convencer investidores de que é sustentável e aumenta a base de clientes, a empresa está a expandir para outros mercados. Este ano já entrou em países como França, Espanha e Irlanda, além de ter inaugurado novas instalações em Nicosia, Chipre.E os planos apontam para uma contínua expansão para outros mercados na Europa ao longo do próximo ano, tendo Portugal, Itália, Países Baixos ou Bélgica entre as ambições.Citado em comunicado, o co-fundador Victor Trokoudes indica que o "crowdfunding desempenhou uma parte central do sucesso da Plum" numa fase inicial. "Nessa altura, a Plum era um simples chatbot. Nos últimos anos temos validado o nosso modelo de negócio e concretizado a nossa visão para uma super app financeira. Agora estamos prontos para escalar", diz.A Plum tem cerca de dois milhões de utilizadores. A aplicação permite aceder aos movimentos que faz através da conta bancária e, recorrendo à inteligência artificial, deixa algumas indicações sobre onde pode ser possível poupar e guarda automaticamente algum dinheiro. Além da parte de gestão do orçamento, a app permite também fazer alguns investimentos.