Portugueses gastam 23 milhões com Revolut em férias no estrangeiro

Os clientes portugueses da Revolut viajaram mais e gastaram mais dinheiro nos meses do verão este ano em comparação com o mesmo período do ano passado. As transações continuam, apesar disso, ainda longe dos níveis registados antes da pandemia.Com meio milhão de clientes em Portugal, a fintech analisou os hábitos de consumo destes clientes, aferindo quais foram os destinos de eleição nas viagens e média de gastos nas deslocações internacionais. Uma vez que os cartões da fintech não têm taxa de utilização no estrangeiro, são uma das soluções utilizadas pelos portugueses em viagem.A Revolut contabilizou mais de 52 mil viagens além-fronteiras, entre 1 de junho e 31 de agosto deste ano, ou seja, numa altura que abarca o período de férias dos portugueses. Os dados das transações revelam um aumento de 170% no número de utilizadores únicos face aos dados do mesmo período do ano passado.Na análise dos três meses, as transações feitas nas deslocações e compras no estrangeiro atingiram os 23 milhões de euros, um disparo de 228% quando se compara com os cerca de sete milhões de euros registados no período homólogo. No ano passado, devido à incerteza trazida pela pandemia, muito portugueses preferiram as férias em Portugal, baixando os gastos feito com cartões Revolut.Este ano, em média, cada cliente gastou quase 500 euros em cada deslocação para fora do país. A maioria dos gastos foi feita em categorias habituais em férias, como restaurantes, compras, transportes e viagens. Mas há outro ponto que salta à vista nesta análise: os gastos com saúde quadruplicaram, com a empresa a apontar o facto de ainda ser necessário um teste negativo à covid-19, na ausência de um certificado digital, para viajar como uma das justificações para este aumento.No que toca a destinos favoritos, os países da Europa ganharam terreno. Espanha liderou, com a empresa a apontar que "mais de 16 mil pessoas" visitaram o país vizinho. Mas destinos como o Reino Unido, França ou Itália também estão no top da lista de destinos dos clientes Revolut este verão.O alívio de restrições às viagens e o desenvolvimento da campanha de vacinação, tanto em Portugal como no espaço europeu, tiveram impacto no planeamento das férias este ano. Pelas contas da Revolut, no verão do ano passado, apenas 22% das transações foram feitas no estrangeiro, contra 78% em gastos domésticos. Este ano, verifica-se uma subida das transações no estrangeiro para 44% contra 56% de transações em Portugal.Apesar da recuperação, os números continuam aquém dos dados do verão de 2019, com uma diferença de 5%. Entre junho e agosto de 2019, foram contabilizadas 55 mil com transações com Revolut no estrangeiro, contra as 52 mil deste ano. No verão de 2019, 69% dos pagamentos com Revolut foram contabilizados no estrangeiro e 31% em Portugal.