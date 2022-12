Fintech Shield arrecada 20 milhões e quer reforçar presença em Portugal

Leia Também Codacy angaria 15 milhões em investimento e quer 100 trabalhadores até ao final do ano

Para além de um novo centro em Lisboa, a empresa - que conta já com uma centena de funcionários - pretende expandir-se para novos mercados, nomeadamente para os Estados Unidos.



"Estamos entusiasmados por poder começar a trabalhar com o UBS a vários níveis – como cliente e agora como investidor na nossa última ronda de financiamento", indicou o responsável em comunicado. "Esta é mais uma prova de que existe uma necessidade imediata do mercado por uma solução moderna e proativa que potencialize a vigilância nos canais de comunicação e que a Shield está bem posicionada para atender a essa necessidade."



"Acreditamos firmemente no valor que a Shield pode trazer às organizações financeiras e temos o prazer de continuar a apoiá-los, já que oferecem benefícios reais a uma gama crescente de clientes", sublinhou, por sua vez, David Standen, da Macquarie Capital. "O crescimento impressionante da fintech no ano passado foi impulsionado pela necessidade de uma plataforma de ponta que possa ser implementada rapidamente, e o nosso mais recente investimento confirma a nossa crença nos planos da empresa para uma maior expansão de mercado."







A israelita Shield - uma startup focada em comunicações seguras dentro de bancos e instituições financeiras - anunciou esta quinta-feira a conclusão de uma ronda de financiamento Série B, no valor de 20 milhões de dólares.O investimento, que chega menos de um ano depois de a empresa ter arrecadado outros 15 milhões numa ronda Série A, foi liderado pela Macquarie Capital e contou com a participação da empresa de inovação e capitais de risco da UBS, a UBS Next, e ainda da Mindset Ventures e da OurCrowd.A Shield tem um centro de investigação e desenvolvimento em Lisboa e, com o capital agora angariado, pretende abrir outra unidade na capital portuguesa. Shiran Weitzman, CEO e cofundador da fintech, justifica a aposta em Portugal por o país se estar a afirmar como um dos maiores hubs do ecossistema tecnológico europeu.