Codacy angaria 15 milhões em investimento e quer 100 trabalhadores até ao final do ano

série B de financiamento

A Codacy recebeu investimento no valor de 15 milhões de dólares, através daliderada pela Bright Pixel Capital, o braço de investimento de risco do grupo Sonae, de acordo com um comunicado enviado às redações. A ronda contou ainda com a Armilar Venture Partners, Faber Ventures, Join Capital, Caixa Capital, EQT Ventures e Iberis Capital.O objetivo da startup portuguesa é duplicar a equipa para mais de 100 colaboradores até ao final de 2022, para os departamentos de engenharia e suporte, bem como de vendas e marketing na Europa.O documento indica que o financiamento "irá impulsionar a inovação e o desenvolvimento de produtos e acelerar o crescimento global, em especial no mercado norte-americano".Até ao momento, a empresa de tecnologia que apoia equipas de desenvolvimento de software a produzir código de alta qualidade de forma mais rápida conseguiu 28 milhões de dólares e conta com 870 clientes, entre os quais a Panasonic, Delivery Hero, Harvey Nichols e Delhivery."A plataforma de DevOps Intelligence da Codacy apresenta-se como a solução certa para essas necessidades, ao fornecer um conjunto de produtos que oferecem insights acionáveis para developers e líderes de engenharia. Estamos orgulhosos por liderar esta ronda e esperamos apoiar esta equipa incrível na sua missão de ajudar os developers a produzir melhor código, mais rapidamente", revela Eduardo Piedade, CEO da Bright Pixel Capital."Impulsionados pelo nosso foco contínuo na construção de uma solução líder de categoria no espaço de software, continuaremos a investir na plataforma, ajudando as empresas a gerir a qualidade do software com eficiência e a fornecer insights acionáveis sobre os processos de desenvolvimento", indica Jaime Jorge, CEO e cofundador da Codacy.