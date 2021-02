Francesa Alter Solutions prevê contratar mais 200 engenheiros em Portugal

Fundada em França em 2006, a Alter Solutions chegou a Portugal há pouco mais de cinco anos, contando com mais de 375 pessoas nos seus escritórios de Lisboa e do Porto, oferecendo serviços nas áreas de "outsourcing", "nearshore" e "turnkey projects".

No pandémico ano de 2020, a operação portuguesa da consultora tecnológica conseguiu registar um crescimento de 25% do volume de negócios face ao ano anterior, atingindo os 13 milhões de euros, e terminou o exercício "com mais de 100 clientes ativos, nacionais e internacionais", em setores como a banca, seguros, meios de pagamento e Indústria".

E o crescimento continua. "A Alter Solutions Portugal prevê contratar mais de 200 profissionais para as suas equipas em 2021", anunciou a empresa, esta terça-feira, 23 de fevereiro, em comunicado.

"O foco está em perfis ligados a ‘DevOps’, desenvolvimento mobile, ‘Data Science’, ‘Business Intelligence’, ‘Project Management’, Infraestruturas e ‘Quality Assurance’, áreas que a empresa considera chave para os próximos anos", detalhou, adiantando que "as equipas de suporte também serão reforçadas, com vista a aumentar a capacidade da sua operação em Portugal".

"2020 foi um ano de adaptação das nossas práticas aos novos contextos que o mercado exige, sempre alinhadas com os objetivos estratégicos definidos para a empresa. Olhando para trás, podemos dizer que foi um ano muito positivo para a nossa atividade, ainda que altamente desafiante. Conseguimos angariar novos clientes, e iniciámos projetos muito estimulantes", assegura Bernardo Estriga, chief operating officer da Alter Solutions Portugal.

"A crescente transformação digital das empresas, transversal a todos os setores, e a contínua necessidade de profissionais qualificados nas tecnologias de informação dão-nos confiança para o futuro. Acreditamos que 2021 vai ser um ano determinante para dar continuidade ao posicionamento que temos vindo a afirmar junto dos nossos clientes", rematou Bernardo Estriga.

A Alter Solutions Portugal refere que o mercado internacional, no qual se inclui a unidade de "nearshore", continua a ser uma das principais apostas de crescimento para a empresa, o qual representa já mais de 15% da sua operação, realçando as contribuições, entre outros, de projetos com clientes como a Stellantis, SNCF - Société Nationale des Chemins de Fer, Decathlon e Volkswagen, nas diversas geografias em que a empresa tem atividade.

A nível global, consultora pretende continuar a sua expansão internacional, através do reforço da sua atividade em países como o Luxemburgo e a Holanda, e da conquista dos mercados do Reino Unido e Suíça.