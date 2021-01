Francesa Aubay deu 100 euros aos 950 funcionários em teletrabalho em Portugal

Após enumerar uma série de benefícios atribuídos aos seus mais de 950 trabalhadores em Portugal, a tecnológica Aubay afirma que fechou "com chave de ouro o ano de 2020" com a atribuição, "a todos os colaboradores", de "uma verba financeira para fazer face a eventuais despesas relacionadas com a atividade de teletrabalho".

"Atribuímos um valor de 100 euros a cada colaborador", revelou ao Negócios fonte oficial da Aubay Portugal.

Leia Também Francesa Aubay pretende contratar mais 200 pessoas em Portugal

Com "perto de 100%" do efetivo em teletrabalho, a subsidiária portuguesa da tecnológica francesa dá conta que são "pontuais" os casos de laboração presencial, "por necessidade do tipo de trabalho a executar, e algumas pessoas que, por vontade própria, nos pediram para trabalhar no escritório, por falta de condições em casa", explicou a mesma responsável da empresa.

Leia Também Como motivar em tempo de pandemia

E este ano, face à previsível manutenção das medidas de contenção da pandemia, também irá atribuir esse apoio financeiros aos funcionários em teletrabalho? "Para já, não conseguimos dizer se em 2021 iremos ou não voltar a ter a mesma medida", respondeu.

"Agradecer e reconhecer fazem parte da nossa cultura e este Natal quisemos dar mais um mimo aos nossos colaboradores, como forma de agradecimento e na tentativa de contribuirmos para eventuais custos que possam ter tido para se adaptarem às condicionantes do teletrabalho", explicou João Bexiga, CEO da Aubay Portugal, em comunicado.

Aubay Lifestyle com sorteios, sessões de yoga, "mindfulness" ou fitness

De resto, "apesar das Tecnologias de Informação serem o seu ‘core business’", a Aubay Portugal enfatiza que "tem vindo, também, a marcar a diferença neste mercado pela forma humana e inovadora como trata os seus colaboradores".

"Quem já lidou com a Aubay de forma um pouco mais próxima sabe que não estamos perante uma empresa comum. O ambiente positivo, divertido, acolhedor e familiar é sentido habitualmente por colaboradores, clientes, fornecedores e todos os que connosco se cruzem. Cuidar e gerir passa por dar e receber ‘feedback’ constantemente, algo central na cultura da nossa empresa", garante João Rodrigues, People & Culture Director da subsidiária portuguesa da empresa francesa.

Como "consequência da pandemia", a Aubay afirma que "sentiu necessidade de se reinventar para assegurar a proximidade com os seus colaboradores".

Resultado: "O conceito Aubay Lifestyle nasce assim em abril de 2020 e semanalmente entrega um leque alargado de sugestões, iniciativas e informações com vista à ocupação de tempos livres. Desde sorteios semanais, dicas e sugestões de livros, filmes, séries e receitas, até desafios nas redes sociais, divulgação de ações de formação e destaques internos", enumera.

A ideia "é contribuir para a manutenção da normalidade e demonstrar a preocupação com o bem-estar físico, social e psicológico dos seus colaboradores", explica.

De resto, a empresa afiança que "continua a assegurar várias iniciativas 100% digitais como ‘teambuildings’, sessões de boas-vindas, ‘hackathons’, ‘open day’, sessões de yoga, ‘mindfulness’, fitness, entre outras, na tentativa de manter ao máximo as suas tradições".

Mais: "Duas das suas quatro festas anuais, a ‘Rentrée’ e a ‘Festa de Natal’, aconteceram neste formato em setembro e dezembro, respetivamente, e contaram com a participação de personalidades do humor português e várias dinâmicas interativas. Ambos os momentos foram assinalados com o envio de um ‘kit #AubayHappiness’ para casa de todos os colaboradores, o último com uma ‘sweatshirt’ personalizada da Aubay.", conta.

Apoio até 250 euros à compra de material escolar para os filhos dos trabalhadores

Para além destas iniciativas, a Aubay Portugal refere que "um conjunto alargado de outras ações e benefícios mantiveram-se inalterados, como os presentes de aniversário, o apoio à compra de material escolar para os filhos dos colaboradores, as centenas de parcerias exclusivas, os serviços destinados ao bem-estar físico, social e psicológico, entre muitos outros".

Questionada sobre o valor do apoio à compra de material escolar para os filhos dos seus trabalhadores, a mesma fonte oficial da empresa revelou ao Negócios que esta contribuição "é entregue no início de agosto de cada ano e pode atingir os 250 euros por filho, dependendo do ano de escolaridade, e abrange todos os filhos em idade escolar (desde o jardim de infância ao ensino superior)".

Entretanto, há pouco mais de uma semana, a Aubay Portugal anunciou que "pretende contratar mais de 200 colaboradores no ano de 2021", depois de ter fechado 2020 com uma faturação "superior a 40 milhões de euros", o que representou "um crescimento de 20% do volume de negócios" face ao ano anterior.

Fundada em França em 1998, tendo chegado a Lisboa há 14 anos e ao Porto em 2016, a Aubay é uma consultora especializada na gestão, implementação, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação.