Francesa Médisup compra portuguesa Take The Wind

Fundada em 2008 por Teresa e Pedro Pinto, em Coimbra, a Take The Wind (TTW) apresenta-se como "líder mundial em tecnologia de simulação para educação clínica, formação e avaliação profissional com a missão de capacitar os profissionais de saúde atuais e futuros e reduzir o impacto dos erros clínicos".

A empresa opera no mercado global sobretudo com a marca Body Impact, que "simula cenários do mundo real com pacientes virtuais através de mais de 700 casos clínicos, integrando dinamicamente múltiplos fatores internos e externos de condições de saúde dos pacientes".

O produto está disponível em oito línguas "e serve atualmente mais de 180 mil utilizadores em mais de 50 países", tendo como clientes universidades, hospitais, escolas médicas e de enfermagem, escolas vocacionais, certificadores de educação médica contínua, sociedades científicas e farmacêuticas.

10 de maio de 2022: o controlo da TTW foi tomado pela gaulesa Médisup, que é um "fornecedor líder de serviços de tutoria média especializada para mais de 15 mil estudantes por ano no ensino secundário, graduação e pós-graduação no sistema educativo francês".

"A ‘holding’ da Médisup Sciences, uma das principais empresas francesas de educação médica, tem o prazer de anunciar a aquisição de uma participação maioritária na Take The Wind S.A. (TTW)", revela a empresa, em comunicado.

"Estamos muito entusiasmados por colaborar com a Médisup, e prevemos um forte entrosamento da cultura empresarial de ambas as entidades. Expressamos a nossa profunda gratidão a toda a equipa da TTW, incluindo parceiros comerciais e clientes, por fazerem parte do desenvolvimento de um produto disruptivo e de uma empresa global, que irá consolidar a sua liderança e continuar o seu elevado desempenho inovador nesta nova fase", afirma Teresa Pinto, cofundadora e diretora de operações (COO) da empresa coimbrã.

"Estamos encantados em ser parceiros da equipa TTW na próxima fase de crescimento da empresa. O Body Interact é o melhor produto mundial no seu mercado, proporcionando níveis excecionais de educação que permitem aos estudantes e profissionais de saúde melhorar drasticamente as suas capacidades clínicas de modo altamente eficiente", enfatiza, por sua vez, Arnaud Dreyfuss, fundador e CEO da Médisup, grupo que é controlado pela "private equity" britânica Stirling Square Capital Partners.

Teresa e Pedro Pinto "vão manter ambos uma participação significativa na empresa e continuar a liderar a sua equipa de gestão".