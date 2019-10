Google ofereceu serviços “cloud” aos utilizadores, mas agora quer cobrar por eles

A Google, da Alphabet, angariou milhões de utilizadores ao oferecer os seus serviços de “cloud” com o Google Drive. No entanto, a empresa está a encolher o espaço do serviço gratuito e a tornar o serviço pago mais acessível.

Quem usa os serviços gratuitos de "nuvem" do Google Drive viu o seu espaço de armazenamento diminuir nos últimos meses. O motivo foi o surgimento do Google One, um serviço idêntico ao anterior, mas com uma memória muito maior e com subscrição paga.





Atualmente o Drive oferece aos seus utilizadores 15 gigabytes de memória, enquanto o One dispõe de vários planos, entre os quais se destacam dois: um com 100 gigabytes de memória e outro com 200 gigabytes. O primeiro tem um custo de 1,99 euros por mês ou 19,99 euros por ano, ao passo que o segundo custa 2,99 por mês, ou 29,99 euros por ano.