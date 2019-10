Deutsche Bank: Cloud da Google vale o dobro da IBM

A "nuvem" da Google já tem dimensão para fazer sombra à IBM, estima o Deutsche Bank. O banco de investimento diz que a Google Cloud vale o dobro desta empresa rival.





O banco de investimento avalia a Google Cloud em 225 mil milhões de dólares (205 mil milhões de euros) e prevê ainda que esta tenha um crescimento anual de 55% entre 2018 e 2022 e atingir a fasquia de 38 mil milhões de dólares em vendas até 2025.





A IBM possui uma capitalização bolsista de 126 mil milhões de dólares, de acordo com as cotações de fecho desta quarta-feira, 2 de outubro. As receitas que a IBM obteve com os respetivos serviços de cloud em 2018 ficaram-se pelos 19,2 mil milhões de dólares.





A contratação de Thomas Kurian, um executivo que trabalhava para a Oracle e que assumiu a responsabilidade pela área de cloud na Google em novembro, é um dos fatores a influenciar positivamente as previsões do banco de investimento.



"Enquanto a Google Cloud tem ficado para trás no mercado e historicamente queimado dinheiro, com a crescente confiança sob alçada de Mr. Kurian, consideramos que pode aumentar a quota de mercado", escreveram os analistas do Deutsche Bank, numa nota citada pela Bloomberg.





O Deustche Bank, que atribui à Alphabet (a empresa-mãe da Google") a recomendação de "comprar", coloca o preço-alvo da votada nos 1.600 dólares, o nível mais alto entre os 45 analistas consultados pela Bloomberg.