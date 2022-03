Intel quer investir 33 mil milhões de euros na Europa em I&D e fabrico de componentes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Intel apresentou esta terça-feira a primeira fase de um investimento total a fazer na União Europeia, que se cifra em 80 mil milhões de euros a investir na próxima década. Assim, de acordo com o anúncio da empresa, esta fase inicial diz respeito a um montante de 33 mil milhões de euros.

Este valor, que representa pouco mais de 40% do total, vai ser canalizado para investigação e desenvolvimento (I&D) e para infraestruturas de fabrico de componentes no espaço europeu.

O anúncio inclui também planos para o investimento de 17 mil milhões de euros "numa fábrica de topo de gama na área dos semicondutores na Alemanha" para criar um novo hub de investigação e desenvolvimento e hub de design em França". O investimento inclui ainda "investimento em investigação e desenvolvimento, fabrico e serviços de fundição em Irlanda, Itália, Polónia e Espanha".

A fábrica de 17 mil milhões de euros está planeada para Magdeburg, na Alemanha. A Intel explica que os planos vão começar "de imediato" e que a fase de construção desta fábrica deverá arrancar no primeiro semestre de 2023. Através desta fábrica, a Intel prevê a criação de "sete mil postos de trabalho na área da construção e outros 3 mil trabalhos permanentes na Intel e dezenas de milhares de empregos adicionais em fornecedores e parceiros".

A empresa refere que, no caso da Irlanda, está prevista a continuidade do investimento em Leixlip, na Irlanda, com um montante adicional de 12 mil milhões de euros.

A Intel pretende instalar em França um novo centro de investigação e desenvolvimento, que ficará em Plateau de Saclay. O centro poderá criar mil novos empregos, sendo que "450 ficarão disponíveis até ao final de 2024". A fabricante norte-americana antecipa que França será o "quartel-general para a computação de alto desempenho e para competências de desing na área de inteligência artificial".

Já sobre Itália, a Intel indica que teve início uma fase de negociações para uma possível fábrica. O investimento potencial é de 4,5 mil milhões de euros, explica a Intel, detalhando que poderão ser criados mias 1.500 empregos na Intel e outros 3.500 em empresas fornecedoras e parceiras.

"Os nossos investimentos planeados são um grande passo tanto para a Intel como para a Europa", explica Pat Gelsinger, CEO da Intel, citado em comunicado. "O Chips Act da União Europeia vai reforçar as empresas privadas e governos a trabalhar juntos para avançar drasticamente a posição da Europa no setor dos semicondutores."

E, nesse sentido, a fabricante norte-americana garante que está "comprometida a ter um papel essencial em moldar o futuro digital da Europa para as próximas décadas".