Governo em peso para debater o futuro na Tomorrow Summit do Porto

Inteligência artificial, saúde digital, "smart cities" e sustentabilidade são alguns dos temas a abordar na terceira edição da Tomorrow Summit, que este ano, devido à pandemia, decorrerá online e de acesso gratuito, nos dias 25, 26 e 27 de novembro.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes, e o secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, são alguns dos oradores já confirmados, garante a organizadora do evento, a Federação Académica do Porto (FAP).

A FAP avança que a Tomorrow Summit contará também, entre outros, com a participação da comissão europeia Elisa Ferreira, Elvira Fortunato (Universidade Nova de Lisboa), Jorge Moreira da Silva (diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE), Pedro Duarte (Microsoft), Luís Antunes (Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto), Helena Martins (Google) ou António Portela (CEO da Bial).

"Os utilizadores poderão também assistir e participar, através de salas virtuais, em sessões de ‘workshops’ e ‘meetups’ temáticos. Para isso, haverá um espaço dedicado ao empreendedorismo e ao setor empresarial, onde os empreendedores e startups terão à sua disposição um canal de network virtual onde poderão expor a suas ideias/soluções e contactar diretamente com investidores e empresários. Simultaneamente, poderão encontrar um espaço dedicado ao ‘mentoring’ empresarial, com a realização de sessões virtuais com empresários e investidores de referência", realça a FAP, em comunicado.