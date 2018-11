Lisboa teve a Web Summit, o Porto vai ter Tomorrow

A Federação Académica do Porto (FAP) vai promover, no dia 21 de Novembro, na Alfândega do Porto, a primeira edição da Tomorrow Summit, evento sobre tecnologia e inovação.

Ana Lehmann, ex-secretária de Estado da Indústria, faz parte do painel de oradores da primeira edição da Tomorrow Summit, um evento sobre tecnologia e inovação criado pela Federação Académica do Porto (FAP), organismo representante e coordenador do movimento de estudantes da Invicta, que irá realizar-se no Edifício da Alfândega, no dia 21 de Novembro.

"Querendo explorar este papel e esta visão da Academia para o futuro, idealiza-se um evento que, adoptando um modelo organizacional aclamado (Summit), possibilite que se discutam questões, apresentem ideias e se iniciem projectos que afirmem qual a resposta da Academia em relação ao amanhã", explica a FAP, em comunicado.

A Tomorrow Summit conta com o apoio da convocatória aberta do ScaleUP Porto, lançado pela Câmara Municipal do Porto, tendo sido um dos oito projectos seleccionados - de um total de 51 candidaturas -, que vão receber um total de 70 mil euros.

"O evento representa um excelente desafio de afirmação da FAP junto do seu público-alvo – os estudantes da Academia do Porto –, pois procura trazer respostas para dúvidas, interrogações e anseios dos jovens acerca do futuro, ancorando respostas na compreensão de um admirável mundo que os espera, onde são fundamentais os temas da tecnologia e inovação", enfatiza a entidade organizadora do Tomorrow Summit.

José Novais Barbosa, presidente da UPTEC (Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto), António M. Cunha, que lidera o Laboratório Colaborativo de Desenvolvimento Tecnológico (DTx), e Pedro Duarte, Microsoft Portugal Corporate, External & Legal Affairs leader, entre outros, são alguns dos oradores também já confirmados para a Tomorrow Summit 2018.