Há novas imagens do próximo telemóvel da Google

A conta Twitter @OnLeaks, conhecida por projetar com precisão o aspeto dos novos modelos de smartphones, lançou as imagens que ilustram aquele que deverá ser o aspeto do próximo telemóvel da Google, o Pixel 4.

And finally comes your first complete look at the #Google #Pixel4 ! As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions + #Pixel4 VS #Pixel4XL 5K renders, on behalf of new Partner @igeeksblog -> https://t.co/PiGmSpv4Rj pic.twitter.com/FySTBL818x

As projeções, que foram lançadas em parceria com o iGeeksBlog (onde podem ser consultadas), sucedem a uma publicação feita pela Google, no passado mês de junho, que já deixava antever o aspeto do dispositivo.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019

As imagens recém-lançadas colocam lado a lado dois modelos de diferentes dimensões. As três câmaras que se concentram na parte de trás do ecrã deverão contribuir para a reputação que a Google quer construir: a de ter uma das melhores câmaras do mercado.





O último telemóvel lançado pela Google foi o Pixel 3. Uma vez que este modelo foi anunciado no passado mês de outubro, espera-se que o Pixel 4 venha a público no mesmo mês, este ano.





A Apple deverá apresentar os novos iPhone em setembro. Já a Samsung espera-se que seja a primeira, uma vez que está agendado um evento para o dia 7 de agosto onde haverá espaço para apresentar o Galaxy Note 10.