Hackers imitam marcas famosas para burlar compradores

As autoridades portuguesas estão a investigar um grupo de criminosos que burlou dezenas de portugueses com recurso a falsos sites das principais marcas do grupo Inditex, escreve o Jornal de Notícias na edição desta terça-feira, 8 de fevereiro.



Segundo o jornal, as vítimas eram atraídas pelos baixos preços e compravam convencidas de que estavam a comprar nas plataformas oficiais, mas nunca recebiam os produtos.





Leia Também Denúncias de cibercrimes duplicaram em 2021

Entre outubro e novembro de 2021, a PSP registou 36 queixas relacionadas com este esquema.