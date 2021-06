Holandesa monta “hub” tecnológico com mil empregos em Gondomar

Sediada em Amesterdão, a Metyis vai criar mil postos de trabalho “altamente qualificados” num novo centro de tecnologia na zona do Porto. A primeira fase do investimento vai estar concluída já no final de 2021.

