Investidor holandês em Gondomar mantém operações de Lisboa e Faro

A Metyis assinala esta terça-feira, 29 de junho, o início da construção de um novo centro de engenharia e desenvolvimento em Gondomar, um investimento de cerca de dez milhões de euros a aplicar neste primeiro ano e que "representa apenas um ponto de partida para as fases subsequentes do projeto".

Atualmente com pouco mais de 60 colaboradores em Portugal, a multinacional holandesa conta chegar aos 350 já daqui por um ano, assumindo a ambição de "nas fases posteriores do projeto, nos próximos dois a três anos, [atingir] um número que possa chegar aos mil postos de trabalho". Apesar deste novo "hub" no norte do país, Ricardo Teixeira promete que a multinacional vai continuar a ter escritórios na capital e no Algarve.

"As operações em Lisboa e em Faro manter-se-ão e o objetivo é que ambas as unidades continuem a crescer e a desenvolver-se. Apenas no Porto transitaremos as operações [atualmente no UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto] para o novo campus", assegura ao Negócios o responsável pela operação da Metyis em Portugal, cuja liderança será assumida por Namrata Singh.

Como o Negócios avançou a 23 de junho, o futuro Metyis Campus vai ser construído num terreno localizado entre o Hospital da Universidade Fernando Pessoa e os Paços do Concelho. Inclui nesta primeira fase o Metyis Digital Center, uma área de escritórios em "open space" que contempla espaços de lazer, zonas verdes, cantina e bar, além de um auditório que servirá de apoio aos eventos do grupo sediado em Amesterdão, assim como à comunicação, formação e desenvolvimento da equipa global.

Ricardo Teixeira frisa ao Negócios que a empresa já está "ativamente a procurar profissionais as áreas de tecnologia, design, análise de dados, recrutamento e apoio administrativo". Quanto às fases seguintes do projeto, está prevista a construção de outros edifícios de trabalho e também de uma residência, "cujo conceito ainda está a ser definido, mas que se destina a acolher os membros Metyis de outros escritórios que visitem o campus".

Portugal oferece imenso talento altamente qualificado, que vai incrementar ainda mais as competências do grupo. Ricardo Teixeira, gestor da Metyis em Portugal

Questionado sobre a especialização deste novo "hub", o porta-voz explica que o foco inicial incide no design e desenvolvimento de produtos digitais, particularmente na área de e-commerce, bem como no aumento das capacidades da empresa em Data & Analytics, estratégia e consultoria no mercado nacional. "Mas o Metyis Campus será um centro de inovação de excelência, no qual exploraremos de forma ativa todas as possibilidades e novidades tecnológicas que possam trazer valor para os nossos projetos e parceiros", acrescentou.

Gondomar entra no radar do talento

Além das três localizações em Portugal, a Metyis conta com outros 12 escritórios espalhados pelo mundo – Abu Dhabi, Amesterdão, Bangalore, Barcelona, Copenhaga, Dubai, Gurgaon, Londres, Madrid, Munique, Nova Deli e Zurique –, num total de 750 colaboradores diretos. Fundada e liderada por Yogen Singh, entre os principais clientes estão organizações globais de vários setores e que "procuram aceleração digital", como a Carlsberg, o Caixa Bank, a Hugo Boss ou a Red Bull.



Yogen Singh, CEO e fundador da Metyis DR

Ricardo Teixeira, que iniciou a carreira na Virtus, uma startup sediada na UPTEC que chamou a atenção da Metyis ao desenvolver um projeto de tecnologia com um de seus principais clientes (grupo Carlsberg), acredita que "Portugal oferece imenso talento altamente qualificado, que vai incrementar ainda mais as competências" desta multinacional que desenvolve soluções de tratamento de grandes volumes de dados e comércio eletrónico.

E por que escolheram Gondomar? "É um dos concelhos com maior partilha de perímetro com o concelho do Porto. Ao fazer uma análise urbanística da Área Metropolitana, a nova centralidade acontecerá na zona oriental da cidade. Gondomar é a extensão desta área, oferecendo excelentes conectividades aos nossos escritórios e mercados. O terreno alimentou a visão da empresa de criar algo muito além de um escritório", conclui o gestor.