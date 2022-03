HP compra Poly por 3,3 mil milhões para acompanhar expansão do teletrabalho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A HP vai dar 3,3 mil milhões de dólares, pouco mais de 3 mil milhões de euros, para comprar a Plantronics, também conhecida como Poly. A empresa norte-americana é conhecida no mercado por disponibilizar "headsets" de áudio e também acessórios pra vídeo.

De acordo com o anúncio feito pela HP, a empresa vai dar 40 dólares por ação da Plantronics, um "premium" de 53% face à cotação de fecho da companhia na passada sexta-feira. Em comunicado, as duas empresas indicam que este montante refere-se ao valor da empresa, incluindo também a dívida.

A HP explica que esta aquisição permitirá à empresa "acelerar a estratégia para criar um portefólio mais orientado para crescimento", nomeadamente na área do ambiente de trabalho híbrido.

"A expansão do escritório híbrido cria uma oportunidade que aparece uma vez por geração para definir a forma como o trabalho é feito", contextualiza Enrique Lores, presidente e CEO da HP, em comunicado. "Ao combinar a HP e a Poly é possível criar um portefólio de liderança nas soluções de trabalho híbrido nos mercados de maiores dimensões e nos mercados em crescimento".

A Poly vende, além de soluções de videoconferência, também equipamentos como câmaras, "headsets", soluções de voz ou software. É expectável que esta aquisição esteja concluída "no final de 2022", estando ainda sujeita a aprovação por parte dos acionistas e também dos reguladores.

As ações da HP estão a cair 5,12% (37,80 dólares), enquanto as ações da Poly estão a disparar 50% para 39,30 dólares, a ultrapassar máximos de julho de 2021.



Esta é a segunda aquisição da HP este ano, depois de no início de fevereiro anunciar a compra da Choose Packaging, uma empresa que desenvolveu tecnologia que disponibiliza uma alternativa às garrafas de plástico.