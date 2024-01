HPE quer comprar Juniper Networks por cerca de 13 mil milhões

A Hewlett Packard Enterprise (HPE) está em negociações avançadas para comprar a Juniper Networks por um valor que rondará os 13 mil milhões de dólares (11,9 mil milhões de euros ao câmbio atual), noticia esta segunda-feira o The Wall Street Journal, citando fontes próximas do tema.A oferta tem por objetivo colocar a HPE - nascida em 2015, quando a Hewlett Packard, fundada em 1939, se dividiu na HP, fabricante de computadores e hardware, e na HPE, fornecedora de soluções tecnológicas e de software - numa posição mais forte na área da inteligência artificial.Segundo o jornal, o negócio poderá ser anunciado ainda esta semana.Após a notícia, as ações da Juniper Networks dispararam 27% no "after hours", tocando os 38,51 dólares. Os títulos terminaram a sessão de segunda-feira a valorizar 1,04%, nos 30,22 dólares.