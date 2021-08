Hub tecnológico da Volkswagen quer juntar três escritórios em Lisboa

Atualmente distribuída por três escritórios em Lisboa – na zona do Rato, na Avenida da República e perto da embaixada da Rússia –, a Volkswagen Digital Solutions (VWDS) está à procura de um espaço para concentrar a equipa portuguesa, de preferência no centro da capital ou na zona da Expo.

"Já estamos em algumas discussões mais finalizadas com dois a três prédios que tínhamos visto e que nos deram mais confiança de que ali podemos implementar o nosso pensamento sobre o futuro escritório", disse ao Eco o diretor da operação, Mark Jacobi, esperando ter este dossiê fechado até ao final do ano.

Como o Negócios noticiou a 28 de abril, o "hub" tecnológico que a fabricante automóvel montou em Portugal em 2018 vai recrutar este ano mais uma centena de pessoas, chegando aos 300 colaboradores. A marca de origem alemã prevê chegar às 450 pessoas no país em 2023.

Aqui estão instaladas unidades ligadas ao desenvolvimento de "application management services" (AMS), dedicada ao suporte aplicacional e de software para várias marcas do grupo; a unidade de "MAN digital hub", que desenvolve produtos digitais para as áreas de logística, transportes e veículos comerciais para os camiões e autocarros da MAN; ou o centro de desenvolvimento de software, o SDC:LX.

Atualmente, a equipa instalada em Portugal é composta por 230 pessoas, das quais 75% são portuguesas e as restantes de 16 nacionalidades, como Brasil, Irlanda, Roménia, Índia ou África do Sul. Um em cada quatro colaboradores é do sexo feminino.

Incluindo a mudança de instalações, os salários e as 220 contratações previstas para os próximos três anos, Mark Jacobi calcula ao jornal digital que a aposta da VWDS no mercado nacional vai exigir neste período um investimento superior a 90 milhões de euros.