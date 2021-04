Hub tecnológico da Volkswagen em Portugal quer contratar 100 pessoas

Leia Também Fábricas em Portugal já sofrem com falta de chips

O hub tecnológico do grupo Volkswagen em Portugal vai recrutar 100 pessoas este ano, com a empresa à procura de perfis para integrar as três unidades de desevolvimento. Em Portugal, estão instaladas unidades ligadas ao desenvolvimento de "application management services" (AMS), dedicada ao suporte aplicacional e de software para várias marcas do grupo; a unidade de "MAN digital hub", que desenvolve produtos digitais para as áreas de logística, transportes e veículos comerciais para os camiões e autocarros da MAN; ou o centro de desenvolvimento de software, o SDC:LX.A empresa procura perfis ligados à área tecnológica, desde "software developes" até funções de suporte, gestores de produto ou designers de produto. É possível consultar as vagas disponíveis na página da empresa. "O talento é o grande trunfo da VWDS. A criação de tecnologia e inovação que estamos a desenvolver tem impacto nos produtos do Grupo Volkswagen em todo o mundo. Para nós, o investimento na nossa empresa é um voto de confiança, mas também a confirmação de que a comunidade tech baseada em Portugal tem todo o potencial para responder aos grandes desafios da transformação digital do grupo", indica Teresa Relvas, diretora de Corporate Functions e responsável de gestão de talento na empresa, citada em comunicado.Atualmente, a equipa em Portugal é composta por 200 pessoas de mais de 16 nacionalidades. Até ao final de 2021 a empresa espera chegar até aos 300 trabalhadores e, até 2023, atingir a marca das 450 pessoas.