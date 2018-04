Lisboa vai acolher centro de desenvolvimento de software da Volkswagen

Bloomberg

O grupo automóvel alemão anunciou esta terça-feira, 17 de Abril, que está a criar um centro de desenvolvimento de software para o departamento de TI do grupo e da MAN Truck & Bus.

A VW assinala que, a médio prazo, serão cerca de 300 especialistas em TI a trabalhar no novo centro instalado na capital portuguesa, incluindo engenheiros informáticos, programadores web e designers UX para desenvolver "soluções de software baseadas na cloud para uma maior digitalização dos processos corporativos no seio do grupo e para os veículos conectados".

Citado no comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, assinala que o projecto "irá ajudar a consolidar o crescimento económico, captar talentos e criar emprego especializado nos sectores do digital e da mobilidade".

O CIO (Chief Information Officer) do grupo Volkswagen, Martin Hofmann, indicou a intenção de recrutar trabalhadores especializados em Portugal.

"Pretendemos recrutar especialistas em TI altamente qualificados e motivados em Portugal. O nosso novo centro de desenvolvimento de software em Lisboa representará um passo decisivo para o futuro", frisou.