Intel pode cortar milhares de empregos com desaceleração no mercado dos PC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A norte-americana Intel Corp está a planear uma forte redução da sua força de trabalho, com os cortes a poderem ascender aos milhares, avançou a Bloomberg esta terça-feira à noite, citando fontes próximas do processo.

O motivo prende-se com o abrandamento no mercado dos computadores pessoais, referiram as mesmas fontes.

Segundo a agência, os despedimentos deverão ser anunciados este mês, talvez aquando da apresentação das contas do terceiro trimestre da tecnológica, a 27 de outubro.

A última grande vaga de despedimentos na Intel ocorreu em 2016, quando a empresa cortou cerca de 12.000 empregos – correspondentes a 11% do total de trabalhadores.

A Intel, sediada em Santa Clara, na Califórnia, tinha 113.700 funcionários em julho passado – altura em que reviu em baixa as suas previsões para os lucros e receitas deste ano, após falhar as estimativas para o segundo trimestre.

A fabricante norte-americana de chips, liderada por Pat Gelsinger, escusou-se a comentar estas informações.